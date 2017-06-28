Завершилась весенняя сессия парламента Республики Арцах

В Национальном собрании Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 28-го июня было созвано заключительное заседание 5-й сессии Национального собрания 6-го созыва.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, открывая заседание, председатель парламента Ашот Гулян поздравил армянский народ с днем освобождения Мартакерта и от имени участников заседания пожелал стойкости и благосостояния.

Перейдя к законодательной работе, парламент рассмотрел и в первом чтении принял:

законы Республики Арцах «Судебный кодекс Республики Арцах», «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменений в Кодекс гражданского судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменений в Кодекс уголовного судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О судебной службе"», принятие которых, по словам министра юстиции Арарата Даниеляна, обусловлено требованием части 2 статьи 167 принятой 20-го февраля 2017 года Конституции, согласно которому Судебный кодекс приводится в соответствие с Конституцией и вступает в силу до дня вступления в должность президента Республики, избранного в соответствии со статьей 168 Конституции; законы Республики Арцах «Об аудиторской палате», «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О бюджетной системе Нагорно-Карабахской Республики"», «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О казначейской системе"» «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об общественной службе"», «О внесении дополнения в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об аудиторской деятельности"», «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О прокуратуре"», «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности"», «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об организации и проведении проверок в Нагорно-Карабахской Республике"», «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О местном самоуправлении"», «О внесении изменения в Избирательный кодекс Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О партиях"», «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О социальных гарантиях лиц, занимающих государственные должности"», принятие которых также обусловлено требованием главы 10 Конституции Республики Арцах.

Парламент рассмотрел и одобрил также закон НКР «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О государственных пенсиях"».

Принятие закона предусматривает исчисление в трудовом стаже лица сроков военной службы в ВС НКР с 1 сентября 1992г. по 1 мая 1994г., а также участия военнослужащих в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 1 января 1988 года по 1 декабря 1990г. в полуторном размере.

С принятием закона сроки военной службы в силовых органах СССР и НКР в трудовом стаже лица будут исчисляться вне зависимости от того, подлежит ли он обязательному пенсионному социальному страхованию, совершал ли социальные платежи или нет.

Парламент принял закон НКР «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О мобилизационной подготовке и мобилизации"», благодаря которому регулируются процесс организации и осуществления мобилизации, уточняются процессы, которые предстоят проведению соответствующими министерствами, органами госуправления при Правительстве НКР и организациями.

Председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Овик Дживанян представил парламенту проекты закона Республики Арцах «О гарантиях деятельности депутата Национального собрания Республики Арцах» и постановления Национального собрания «Порядок работы Национального собрания Республики Арцах». Глава комиссии коснулся предложений депутатов касательно проектов и дал соответствующие пояснения.

Национальное собрание во втором чтении приняло закон Республики Арцах «О гарантиях деятельности депутата Национального собрания Республики Арцах», а затем постановление Национального собрания «Порядок работы Национального собрания Республики Арцах».

После обмена мнениями с отчетом об исполнении государственного бюджета Нагорно-Карабахской Республики за 2016 год выступил министр финансов Спартак Тевосян. Соответствующие заключения об отчете представили председатель Контрольной палаты Эрнест Аванесян, председатель постоянной комиссии НС по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Руслан Исраелян и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Лерник Ованнисян. Свои мнения касательно отчета высказали главы фракций.

Соотношением голосов 22-«за», 4-«против» депутаты постановлением НС приняли отчет об исполнении государственного бюджета НКР за 2016 год.

После перерыва заседание продолжилось с участием представителей кабинета министров. Члены правительства во главе с премьер-министром Араиком Арутюняном ответили на вопросы депутатов касательно выборов в органы местного самоуправления, жилищного строительства, внешней политики, здравоохранения, эффективности противоградовой системы, расположения артезианских скважин, подготовки кадров в области естественных наук, строительства дорог и т.д.

В ходе заседания министр финансов Спартак Тевосян представил отчет об исполнении госбюджета за первый квартал 2017 года. По его сообщению, в первом квартале 2017 года ВВП составил 43,3 млрд драмов, что по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период увеличилось на 8,1 процент.

На заседании была обсуждена интерпелляция руководителя фракции «Возрождение» Айка Ханумяна касательно содержания, улучшения и обслуживания дорог, ведущих к селам. Депутат вынес на голосование НС проект постановления НС, по которому предусматривается втрое увеличить сумму, выделяемую этой сфере из госбюджета. Представители других фракций НС предложили дополнительно обсудить вопрос в ином формате, согласовав бюджетные возможности с заинтересованными органами. В итоге автор интерпелляции не согласился с предложением, и парламент отклонил проект представленного постановления.

С депутатскими заявлениями выступили Гагик Багунц и Айк Ханумян.

Согласно закону «Регламент НС», по окончании сессии руководитель парламента представил годовое сообщение о деятельности Национального собрания 2016-2017гг.