Хлеб и мясо с 1 сентября будут перевозиться на транспортных средствах с санитарными паспортами

Государственная служба безопасности продуктов питания Республики Армения для создания возможностей приобретения транспортных средств для перевозки продуктов питания провела переговоры с двумя финансовыми структурами – ОАО «Арарат Банк» и ЗАО «Акба лизинг».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе структуры, достигнута договоренность о программе лизинга, которая позволит хозяйствующим субъектам приобрести профессиональные перевозочные средства на доступных условиях.

Для транспортных средств Армении, перевозящих продукты питания, вводятся санитарные паспорта. Санитарные паспорта свидетельствуют о соответствии транспортного средства, перевозящего продукты питания, гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим, а также техническим требованиям.

Паспорта будут вводиться поэтапно, вплоть до 2020 года.

Для транспортных средств, перевозящих хлеб и хлебобулочные изделия, а также мясные изделия требование иметь санитарный паспорт будет действовать уже с 1 сентября.