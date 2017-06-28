В Кремле сожалеют о принятом в среду ЕС решении о продлении секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», в среду Совет ЕС путем письменной процедуры принял постановление о продлении секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года. Решение о продлении санкций было принято единогласно без обсуждения. Постановление Совета ЕС о продлении на шесть месяцев санкций против России будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза в четверг.

"Негативно и с сожалением", — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на решение ЕС.