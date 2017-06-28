Рано или поздно Азербайджану придется признать независимость Арцаха: вице-спикер НС Армении

Делегациия, возглавляемая вице-спикером Национального Собрания Армении, руководителем группы дружбы Армения – Чехия Эдуардом Шармазановым, в рамках визита в Чешскую Республику, 28 июня встретилась с вице-спикером Сената Чехии Милуше Хорской.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в составе делегации НС – депутаты Г.Меликян и В.Бостанджян. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Чешской Республике Т.Сейранян.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с устойчивым развитием парламентских отношений и активизацией взаимных визитов парламентских делегаций. Эдуард Шармазанов особо подчеркнул роль г-жи Милуше Хорской в развитии армяно-чешских отношений и особенно межпарламентского сотрудничества.

Выражая удовлетворение в связи с существующим высоким уровнем межпарламентских отношений, члены делегации подчеркнули роль парламентских групп дружбы в развитии двусторонних отношений. Стороны также отметили необходимость скоординированного и взаимовыгодного сотрудничества делегаций обеих стран в международных структурах.

Шармазанов представил процесс законодательных изменений в Армении после конституционных реформ, отметив, что Армения выбрала путь институциональных реформ.

Коснувшись региональных развитий, вице-спикер Национального Собрания Армении заявил, что Армения выступает за исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ на основе трех ключевых принципов.

«Цивилизованный распад Чешской Республики и Словакии и декларация о создании двух независимых государств в начале 90-х годов могут стать хорошим прецедентом и для бывших субъектов СССР, но Азербайджан, отвергнув право народа Арцаха на самоопределение, навязали войну свободолюбивому народу Арцаха », - сказал Шармазанов.

Вице-спикер парламента Армении выразил уверенность, что рано или поздно Азербайджану придется признать независимость Арцаха. «Нет альтернативы независимости Арцаха», - заявил он.