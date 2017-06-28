В США начали поиск распространителя вируса Petya

Совет национальной безопасности (СНБ), ФБР и министерство внутренней безопасности США начали расследование в связи с распространением вируса-вымогателя Petya, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря СНБ.

Источник агентства сообщает, что хакерская атака не угрожает национальной безопасности США, но среди жертв вируса оказались некоторые американцы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что сотрудничают с другими странами по поводу распространения вируса-шифровальщика. Министерство советует жертвам атаки не платить вымогателям деньги, поскольку это не гарантирует возвращения доступа к данным на компьютере.