Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-06-17

ЕРЕВАН, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 июня, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 480.44 драм. Курс евро вырос на 5.04 драмa и составил 545.78 драм. Курс российского рубля сократился на 0.08 драмa и составил 8.07 драм. Курс британского фунта вырос на 3.35 драмa и составил 615.73 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 64.42 драмa и составила 19301.18 драм. Цена серебра выросла на 1.98 драмa и составила 257.34 драм. Цена платины сократилась на 32.38 драмa и составила 14210.78 драм.