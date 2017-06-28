Азиатские индексы - 28-06-17

ТОКИО, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.47% и составил 20130.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.29% и составил 1614.37 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.56% и составил 3173.20 пункта, а HANG SENG снизился на 0.61% и составил 25683.50 пункта.