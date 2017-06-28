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Азербайджанские СМИ сообщают о гибели азербайджанского военнослужащего


Азербайджанские СМИ сообщают, что 25 июня на участке Агдама карабахско-азербайджанской линии соприкосновения погиб азербайджанский военнослужащий. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет meydan.tv.

По сообщению азербайджанской прессы, погиб военнослужащий ВС Азербайджана Бабаев Илкин Октай оглу.



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