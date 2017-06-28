Азербайджанские СМИ сообщают о гибели азербайджанского военнослужащего

Азербайджанские СМИ сообщают, что 25 июня на участке Агдама карабахско-азербайджанской линии соприкосновения погиб азербайджанский военнослужащий. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет meydan.tv.

По сообщению азербайджанской прессы, погиб военнослужащий ВС Азербайджана Бабаев Илкин Октай оглу.