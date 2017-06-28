Домодедовские таможенники задержали украинку с 25 антикварными куклами

В московском аэропорту Домодедово задержана гражданка Украины, которая пыталась незаконно ввезти в Россию 25 антикварных кукол. Об этом в среду, 28 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-секретаря Домодедовской таможни Диляру Белотуркину. На сайте канала опубликовано видео с изъятыми игрушками.

Женщина, в багаже которой при досмотре были обнаружены фарфоровые куклы, прибыла рейсом из Мюнхена. Эксперты установили, что все игрушки изготовлены в Западной Европе в XIX — начале XX веков. Их общая стоимость составляет более 450 тысяч рублей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Задержанная заявила, что купила кукол на блошиных рынках и аукционах. В Россию она их привезла, чтобы отреставрировать игрушки, а затем представлять их на выставках.