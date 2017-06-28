В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ

Автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), взорван в Донецкой области. В результате один сотрудник ведомства погиб, еще четверо были ранены, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в интервью Би-би-си. По ее словам, нападение квалифицировано как террористический акт.

По сообщению "Украинской правды", нападение произошло в Константиновском районе Донецкой области. Среди пострадавших - сотрудники департамента контрразведки.

Судя по характеру повреждений, уточняет издание, речь может идти о подрыве взрывного устройства. Дело ведет военная прокуратура Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В вторник в Киеве был взорван автомобиль, в котором находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Онпогиб. Министерство внутренних дел Украины также квалифицировало этот взрыв как теракт.

Как и накануне военная прокурора Украины поспешила заявить, что в качестве основной версии следствие рассматривает "русский след".





