НАТО расширит свое присутствие в Афганистане

НАТО намерена вновь увеличить свое присутствие в Афганистане в связи с активизацией боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), но не станет участвовать в боевых операциях. Об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны 29 июня. По его словам, речь идет о направлении в Афганистан 4 тыс. военных советников и инструкторов.

"Министры рассмотрят возможность расширения присутствия сил в Афганистане, однако мы не обсуждаем возвращение к участию в боевых операциях", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

НАТО завершила вывод своих боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью в 13,5 тысяч человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около $5 млрд в год.