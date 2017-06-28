28-го июня президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении. В том числе, закон о создании антикоррупционной комиссии, закон о госслужбе, закон о правовых актах, закон об оперативно-разведывательсной деятельности, закон о внесении изменений в УПК Армении, закон об административном производстве, закон о вознаграждении госчиновников, закон о внесении изменений в АК Армении, закон о полиции, закон о прокуратуре, закон о банковской тайне, закон о рынке ценных бумаг, и др.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.