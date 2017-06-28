Молодежная сборная Армении по греко-римской борьбе проводит последние сборы. Как передает «Арменпресс», «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

Молодежная сборная Армении по греко-римской борьбе примет участие в первенстве Европы, имея в составе борцов всех весовых категорий.