Молодежная сборная Армении по греко-римской борьбе примет участие в первенстве Европы
Молодежная сборная Армении по греко-римской борьбе проводит последние сборы. Как передает «Арменпресс», «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.Молодежная сборная Армении по греко-римской борьбе примет участие в первенстве Европы, имея в составе борцов всех весовых категорий.
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