В США начали испытания пластыря от гриппа

В США прошел первый этап клинических испытаний пластыря с вакциной против гриппа, который в будущем может заменить традиционные уколы. Изобретение ученых из университета штата Джорджия и университета Эмори может появиться в продаже в США через несколько лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Пластырь содержит капсулу с вакциной - а на той его стороне, которая прилегает к коже, расположены ряды маленьких иголок. Когда пластырь используют, иголки вводят вакцину под верхний слой кожи и растворяются.

По мнению разработчиков пластыря, он может помочь людям, у которых нет возможности прививаться традиционным методом. Это люди, страдающие трипанофобией, и маленькие дети, которым иголки тоже часто не нравятся.