ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский союз на шесть месяцев продлил экономические секторальные санкции в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Совета ЕС в среду, 28 июня.

Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года. До этого они были утверждены до 31 июля 2017-го.

Как отмечается, решение было принято единогласно. Это было сделано после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на тему выполнения минских соглашений на саммите лидеров стран-участниц ЕС 22-23 июня.