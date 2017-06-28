Бако Саакян встретился с жителями села Лчашен
14:58, 28 Июнь, 2017
27 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Кашатагский район и на месте ознакомился с ходом сбора урожая и реализации ряда программ в районе.
Как передает «Арменпресс», в селе Лчашен Президент созвал рабочее совещание с участием руководства райадминистрации и общин южного крыла района, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся текущей социально-экономической ситуации в общинах и перспектив их развития.
Глава государства дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.
В тот же день Бако Саакян посетил одну из воинских частей, расположенных в южной части республики, и ознакомился с ходом службы военнослужащих.
Президента сопровождали премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.