Получены заявки от 20 компаний на возведение первой системной солнечной станции в Армении
В рамках инвестиционного тендера на строительство первой системной солнечной станции промышленного масштаба в Армении было получено 20 заявок от различных компаний и консорциумов. Как передает «Арменпресс», об этом на конференции сказал заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян.
Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян заявил, что заявки подали компании из Китая, США, Германии, Испании, Южной Кореи, Ирана и др. стран.
После предварительного этапа будет объявлен следующий, тендер завершится в начале будущего года, тогда же и начнется строительство.
Уже к концу 2018 года Армения получит первую станцию мощностью в 55 мВт.Согласно программе правительства, предусмотрено строительство 6 фотовольтовых станций мощностью 110 мВт. Для первого этапа выбрали местечко Масрик в Гегаркуникской области, сообщает Министерство энергетики.