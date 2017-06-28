Получены заявки от 20 компаний на возведение первой системной солнечной станции в Армении

В рамках инвестиционного тендера на строительство первой системной солнечной станции промышленного масштаба в Армении было получено 20 заявок от различных компаний и консорциумов. Как передает «Арменпресс», об этом на конференции сказал заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян.

Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян заявил, что заявки подали компании из Китая, США, Германии, Испании, Южной Кореи, Ирана и др. стран.

После предварительного этапа будет объявлен следующий, тендер завершится в начале будущего года, тогда же и начнется строительство.

Уже к концу 2018 года Армения получит первую станцию мощностью в 55 мВт.

Согласно программе правительства, предусмотрено строительство 6 фотовольтовых станций мощностью 110 мВт. Для первого этапа выбрали местечко Масрик в Гегаркуникской области, сообщает Министерство энергетики.