Антивирусная компания Symantec утверждает, что нашла способ остановить распространение вируса, днем ранее заразившего системы крупных украинских и российских компаний и ведомств. Специалисты компании уверяют, что для предотвращения заражения своего компьютера пользователю достаточно создать один пустой файл в папке C:\Windows, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В Symantec называют решение "вакциной" от вируса Misha, который шифрует данные на компьютере пользователя и в обмен на расшифровку требует заплатить 300 долларов в биткойнах.

Для того чтобы остановить распространение вируса на своем компьютере, пользователь должен создать пустой файл с названием "perfc" с параметром "только для чтения" в папке C:\Windows.

Эксперты ряда других компаний, работающих в области кибербезопасности, подтверждают, что метод работает.

"Вакцина", впрочем, позволяет обезопасить от вируса только индивидуальные компьютеры. При этом они остаются носителем вируса, то есть могут заражать другие машины в своей сети. Как остановить кибератаку в целом, пока не понятно.