Пресс Дженнифер Лопес собрал полтора миллиона лайков

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором продемонстрировала пресс. В комментариях к кадру знаменитость заверила пользователей, что не использовала фотошоп для создания видимости рельефа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Селфи, на котором 47-летняя Лопес обнажила живот, набрало более 1,5 миллиона лайков в соцсети. В комментариях к снимку некоторые пользователи высказали сомнение в том, что спортивная форма певицы настоящая. «Это просто пятно на зеркале, никакого фотошопа», — ответила на нападки певица.

Всего за обновлениями Лопес в соцсети Instagram следят более 67 миллионов пользователей.