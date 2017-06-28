НАТО поможет Украине защититься от последней кибератаки

Специалисты НАТО помогут Украине защититься от последней кибератаки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО 29 июня.

"Мы активно сотрудничаем с Украиной по этому направлению. Мы уже создали трастовый фонд по кибербезопасности, и специалисты НАТО оказывают содействие Украине", - сказал он.

Он также заявил, что новая глобальная мировая кибератака требует от НАТО усиления своей киберобороны, альянс также работает с партнерами в данном направлении.

"Мы видели новые глобальные кибернетические атаки в мае и в последние дни, это лишь подтверждает необходимость активизации усилий в сфере кибернетической обороны, включая активизацию работы со странами-партнерами", - сказал он.





