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В Турции предотращено покушение на депутата из партии Эрдогана


В Турции полиция губернии Шанлыурфа арестовала 4 членов Рабочей партии Курдистана (PKK) , которые планировали  покушение на депутата из партии Эрдогана«Справедливость и развитие» Ибрагима Халиля Йылдыза. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет»

Во время обыска у этих боевиков из Рабочей партии Курдистана (PKK) изъяли оружие и боеприпасы, взрывчатку. Как сообщили из полиции, покушение было предотвращрно в последний момент.

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