В Турции предотращено покушение на депутата из партии Эрдогана

В Турции полиция губернии Шанлыурфа арестовала 4 членов Рабочей партии Курдистана (PKK) , которые планировали покушение на депутата из партии Эрдогана«Справедливость и развитие» Ибрагима Халиля Йылдыза. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет»

Во время обыска у этих боевиков из Рабочей партии Курдистана (PKK) изъяли оружие и боеприпасы, взрывчатку. Как сообщили из полиции, покушение было предотвращрно в последний момент.