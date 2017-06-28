Шарль Азнавур выступит с концертами в Ливане и во Франции

15-го июля Шарль Азнавур выступит с концертом в Ливане, Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ливанская пресса.

93-летний музыкант не желает расставаться со сценой, стало известно, что 13-го декабря 2017 года он намерен выступить с концертом в парижском зале AccorHotels-арена.

Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур удостоится памятного знака в виде звезды на Аллее славы Голливуда в 2018 году.

Легендарный французский армянин, шансонье, композитор, артист и общественный деятель Шарль Азнавур родился 22-го мая в 1924 году. Он – автор и исполнитель множества известных произведений. Продано около 100 миллионов пластинок с записями Азнавура. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии; он представляет Армению в ООН и в других международных организациях. В певец отпраздновал свое 93-летие и выступил с концертами по всему миру, в том числе – в Армении.