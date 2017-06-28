IdeA помогает восстановлению Верхней мечети в Шуши

Фонд «Инициативы развитии Армении» (IDeA), правительство Арцаха и фонд «Ренессанс восточного исторического наследия» сотрудничают и помогают восстановлению Верхней мечети в Шуши. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Фонда «Инициативы развитии Армении» (IDeA).

Программа по восстановлению мечети Гоар-ага в Шуши стартовала в 2015 году, когда донор фонда IDeA Кайрат Боранбаев выразил желание внести свой вклад в это дело во время своего визита в Армению и Арцах.

Фонд «Инициативы развитии Армении» (IDeA) выступает в данном проекте с качестве платформы между правительством Арцаха и фондом «Ренессанс восточного исторического наследия» (Revival of Oriental Historical Heritage Foundation) и донором.

Программа предусматривает полное восстановление мечети в первозданном ее облике. Кроме того, предстоит благоустроить окрестности, укрепить соседнее здание медресе и пр.

«Шуши – своеобразное место в Арцахе, а Верхняя мечеть – нееделимая часть ее истории и культуры. Программа позволит также создать новую туризстическую локацию на карте Арцаха»,- сказал руководитель программы по развитию Арцаха фонда IDeA Сурен Амирбекян.

В работы по восстановлению Верхней мечети вовлечены иранские специалсты и организация Part Saman Jahan. Партнеры проекта - нациомнальный комитет «Международного совета по охране памятников и достопримечательностей» Армении - ICOMOS-Армения, которая провела эксперизу проекта.

Работы по восстановлению Верхней мечети в Шуши планируется завершить осенью 2018 года.