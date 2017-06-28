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Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для спортивного журнала


Датская теннисистка Каролин Возняцки приняла участие в фотосессии для журнала ESPN Body. Картинку она опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Горжусь и восхищаюсь этим фото. Спасибо ESPN Body за обложку», — написала Возняцки.

Возняцки выступает среди профессионалов с 2005 года. На счету 26-летней уроженки Оденсе два выхода в финал турнира «Большого шлема» — US Open. Всего датчанка выиграла 27 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и заработала за карьеру более 20 миллионов долларов.

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Link in bio

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