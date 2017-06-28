Итальянский режиссер Микеле Плачидо представит в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) свой новый фильм "Семь минут". Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Микеле Плачидо, который покажет в Москве новейшую ленту "Семь минут", давно уже себя зарекомендовал не только как актер высшей профессиональной пробы, но и мастер кинорежиссуры", — говорится в сообщении.

Картина рассказывает о том, как хозяева текстильной фабрики продают большой корпорации контрольный пакет своей компании. В договоре есть один пункт, который должен быть подписан рабочим советом. Одиннадцать женщин должны решить за себя и своих коллег — соглашаться ли на это предложение или нет.

Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль капитана Катани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине Владимира Бортко "Афганский излом".

В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин.