Педро Аграмунт удален из группы ЕНП в ПАСЕ

28-го июня в политической фракции ЕНП в ПАСЕ состоялось жаркое обсуждение на заседании фракции. Главу ПАСЕ Педро Аграмунта было решено удалить из группы ЕНП. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает член армянской делегации в ПАСЕ Арпинэ Ованнисян. По ее словам, «за» это решение проголосовали 30 депутатов, «против» голосов не было, 3 депутатов воздержались. Те, кто в принципе были против, не принимали участия в голосовании.

Ранее стало известно, что 26 июня одна из пяти основных политических групп ПАСЕ, Европейская народная партия (ЕНП) большинством голосов выразила вотум недоверия президенту ПАСЕ Педро Аграмунту.

Еще 26-го июня в политической фракции ЕНП в ПАСЕ был поднят вопрос о вынесении вотума недоверия к Педро Аграмунту. 27-го июня был поставлен на голосование проект, которым предлагается изменение в регламент ПАСЕ, по которому будет разработан механизм импичмента. Примечательно, что в течение этих лет не было зафиксировано механизмов импичмента председателя или генерального секретаря организации.

24 апреля работа весенней сессии ПАСЕ приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию. Ранее Бюро Ассамблеи заявило о вотуме недоверия Педро Аграмунту, лишило его права выступать с заявлениями от имени ПАСЕ и пользоваться финансовыми ресурсами Совета Европы для своих деловых поездок. Но тогда же стало ясно, что все эти заявления имеют, скорее, статус морального осуждения, нежели юридических решений – в ПАСЕ до 2017 года просто не существовало механизма импичмента председателя: в нем не было надобности.

Педро Аграмунт занимал пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года.