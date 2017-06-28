Гепарды удивили туристов необычными звуками

Гепарды удивили туристов способностью мяукать, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видео с хищниками опубликовал на своей странице в Twitter пользователь hoewever. Судя по кадрам, животные подошли к машине туристов во время сафари и начали мяукать.

"Я не знал, что гепарды мяукают. Я всегда думал, что они урчат, вся моя жизнь была ложью", — написал автор ролика.