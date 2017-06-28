Ереванское лето будет насыщено концертами и открытыми кинопоказами. Жарко больше не будет, так как жителей и гостей Еревана ждет беспрецедентная культурная программа «Нет жары», которая продлится до 26-го августа. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр культуры Армении Армен Амирян.

Программа «Нет жары» стартует со 2-го июля и будет осуществляться в течение всего лета в вечерние часы (начиная с 19:00) в выходные дни.

«Наши молодые сотрудники подготовили интересную летнюю программу. И каждые субботу и воскресенье, начиная с этой недели, у нас в городе будет настоящий молодежный праздник. Он сделает нашу жизнь веселее, колоритнее и прохладнее», – сказал министр культуры Армении Армен Амирян.

По словам одного из инициаторов программы Шогакат Млке-Галстян, она нацелена на формирование культуры уикенда у жителей Еревана, а также на обеспечение праздничной атмосферы в столице в выходные дни.



«Музыкальная составляющая инициативы нацелена на изменение музыкальной атмосферы в городе. Каждое воскресенье в одном из уголков города будут звучать рок, поп, фолк и джаз. А каждую субботу будут организовываться вечерние кинопоказы в каком-либо парке», – сказала она.



По ее словам, в качестве площадок для концертов выбраны архитектурно-культурный комплекс «Каскад», площадь Азнавура, территории возле кинотеатра «Москва» и «Лебединого озера», а также и на Северном проспекте. Фильмы будут демонстрироваться, в частности, в парках «Тумо», «Парке влюбленных».

- сказала она.