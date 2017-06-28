Азербайджан нанимает лоббистов и специалистов из 4 PR-компаний в США: статья Арута Сасуняна

Вслед за выявлением лоббистских и PR-фирм, нанятых правительством Турции в США, стало известно и о 4 подобных фирмах, нанятых Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в статье издателя и главного редактора газеты «California Courier» Арута Сасуняна, опубликованной на сайте армяно-американской газеты «Asbarez».

По словам Сасуняна, наблюдая за «хитрым подходом» Азербайджана к внешней политике, можно заметить, что азербайджанская сторона при помощи своих наемных компаний всегда стремится подражать и противодействовать предпринимаемым армянами Америки акциям по отстаиванию своих интересов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем длинном критическом выступлении в 2013 году ложно приписал армянам целенаправленную кампанию подкупа, в то время как сам официальный Баку проводит эту политику по всему миру.

Как отмечает журналист, Азербайджан также заимствует политику более опытных должностных лиц Турции по отрицанию Геноцида армян и обвинению армян в преступлениях, совершенных Азербайджаном и Турцией. Азербайджан так же, как и Турция, проводит репрессии по отношению к своим собственным гражданам, из-за чего трудно определить, какая из двух стран более авторитарна.

Согласно автору, правительство Азербайджана, осознавая свой запятнанный имидж на Западе из-за широко распространенных нарушений прав человека в стране, наняло PR и лоббистские компании, чтобы обелить свою негативную репутацию. Как отмечает Сасунян, после этого можно было бы предположить, что режим, который так обеспокоен своим отрицательным имиджем за рубежом, улучшит ситуацию с правами человека в своей стране, чтобы не приходилось тратить миллионы долларов на американские фирмы, которые будут пытаться выполнить невозможную задачу по улучшению имиджа страны.

«В своей речи в 2013 году Ильхам Алиев охотно назвал Азербайджан ''современной, прогрессивной, открытой, толерантной страной''. Кого можно обмануть такой прямой ложью?» – пишет журналист.

Согласно Сасуняну, на протяжении многих лет правительство Азербайджана нанимало десятки PR и лоббистских компаний в США, однако на данный момент действуют только 4 такие фирмы.

Первая из них, организация «Podesta Group», которой Азербайджан выплачивает $45 000 в месяц за «изучение и анализ вопросов, вызывающих озабоченность для Азербайджана, за консультацию по актуальным вопросам политики США, деятельность в Конгрессе и исполнительной власти, а также консультацию по событиям на политической сцене США в целом». «Podesta Group» также в интересах Азербайджана при необходимости поддерживает контакты с членами Конгресса, их сотрудниками и должностными лицами исполнительной власти, средствами массовой информации и неправительственными организациями США.

Другая фирма, «Roberti White», которая получает $125 000 от дочерней компании Госнефтекомпании Азербайджана – SOCAR USA, выполняет те же функции для SOCAR, что и организация «Podesta Group» для правительства Азербайджана.

Еще одна компания – «BGR Government Affairs» – получает $50 000 в месяц от посольства Азербайджана в Вашингтоне, чтобы обеспечить «стратегическое руководство и консультации по государственным делам и деятельности по связям с общественностью в США». Это может включать в себя соответствующую информационно-разъяснительную работу с должностными лицами правительства США, неправительственными организациями, представителями средств массовой информации и другими отдельными лицами в США.

Следующая лоббистская компания – «Tool Shed Group» – была нанята консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе в 2009 году на 4 месяца за фиксированную плату в размере $35 000. «Tool Shed Group» сейчас также представляет Азербайджанскую Республику. С тех пор контракт возобновляется каждые шесть месяцев. «Tool Shed Group» возглавляет бывший директор по связям с общественностью Американского еврейского комитета Джейсон Кац. Эта компания предоставляет консультационные услуги консульству, включая организацию брифингов/лекций, содействие проведению встреч с членами сообщества, избранными и назначенными должностными лицами, а также руководителями предприятий. Кроме того, данная компания пишет и распространяет проазербайджанские материалы в СМИ.

Как отмечает Сасунян, недавно Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе разослало цветную брошюру под названием «Нагорный Карабах: история и факты» всем консульствам в Лос-Анджелесе и, возможно, и многим другим. Этот 16-страничный пропагандистский материал, полный искажений о Республике Арцах (НКР), скорее всего, был подготовлен азербайджанской лоббистской фирмой «The Shed Group». В конце последней страницы есть примечание, в котором говорится: «Опубликовано Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе». Интересно, что в этом предложении не указано, кто подготовил брошюру, а просто кто ее опубликовал.

Напомним, что ранее сообщалось, что лоббистская компания «Tool Shed Group», управляемая Джейсоном Кацом, подписала многочисленные контракты со своим основным финансовым донором – Госнефтекомпанией Азербайджана.

Также отметим, что согласно данным американского журнала «Foreign Policy», регистрационные документы правительства Азербайджана и его американских лоббистов показывают, что страна потратила на лоббирование, по крайней мере, $4 млн. только за 2014 год. Отмечалось, что в феврале 2015 года посольство Азербайджана увеличило ежемесячный гонорар своего главного лоббиста «Podesta Group» с $50,000 до $75,000. Регистрационные документы «Podesta Group» раскрывали сотни контактов с офисами Конгресса, агентствами исполнительной власти, СМИ и исследовательскими центрами. Впоследствии Азербайджану удалось «купить влияние» в Вашингтоне, и многие конгрессмены начали распространять заявления в пользу Азербайджана. При этом, ни в одном из этих заявлений не упоминались задокументированные нарушения режима президента страны Ильхама Алиева в отношении своих собственных граждан.