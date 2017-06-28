Семья Обамы прокатилась на байдарке во время отдыха в Индонезии

Бывший президент США вместе со своей семьей прокатился на байдарке во время отдыха на индонезийском острове Бали. Как передает Арменпресс, об этом пишет Daily Mail.

Сам Обама, супруга политика Мишель, их 18-летняя дочь Малия и 16-летняя Саша проплыли по реке Аюгн — самой длинной на Бали. 75-километровая река, по информации газеты, пользуется популярностью среди туристов.

Также американцы посетили рисовые террасы Джатилувих (Jatiluwih rice terraces). Семья остановилась в отеле Four Seasons Resort Bali, который находится в городе Убуд. Стоимость номера в гостинице составляет около 2,5 тысячи долларов за ночь.

Также планируется, что политик выступит с речью на собрании индонезийской диаспоры в Джакарте (столице Индонезии). Как пишет Daily Mail, американец жил в Индонезии в 1960-х годах вместе со своей матерью и ее вторым супругом.

ФОТО: Reuters