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Юные дзюдоисты примут участие в первенстве Европы


Молодежная сборная Армении по дзюдо примет участие в первенстве Европы. Как передает «Арменпресс»,  на ченпионат отбудут 9 спортсменов, во главе с главным тренером молодежной сборной Армении по дзюдо Акопом Аракеляном.

Первенство  Европы по дзюдо пройдет с 30-го июня по  2-е июля.

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