Юные дзюдоисты примут участие в первенстве Европы

Молодежная сборная Армении по дзюдо примет участие в первенстве Европы. Как передает «Арменпресс», на ченпионат отбудут 9 спортсменов, во главе с главным тренером молодежной сборной Армении по дзюдо Акопом Аракеляном.

Первенство Европы по дзюдо пройдет с 30-го июня по 2-е июля.