На заседании Совбеза Армении не обсуждался вопрос о введении армянских вооруженных сил или военнослужащих в Сирию: министр обороны Армении Виген Саргсян

На заседании Совбеза Армении не обсуждался вопрос о введении армянских вооруженных сил или военнослужащих в Сирию. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 28-го июня сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

В ходе сегодняшней пресс-конференции министр обороны Армении Виген Саргсян заявил, что Армения не обсуждает, помимо гуманитарного вмешательства, иной вариант вовлечения армянских вооруженных сил в события в Сирии.

Саргсян отметил, что этот вопрос не обсуждался и на вчерашнем заседании Совета нацбезопасности, на котором был заслушан доклад о ситуации в Сирии и положении армянской общины.

При этом Виген Саргсян отметил, что не исключается ситуация, при которой мы как государство выразим желание принять участие, если будут обеспечены все необходимые предусловия. О каких предусловиях идет речь, министр не сказал. Он только отметил, что даже в этом случае речь может идти о вовлечении не срочных военнослужащих, а только контрактников-добровольцев, как в случае других миротворческих миссий Армении. Не думаю, что скоро может быть принято такое решение, сказал Виген Саргсян.