Трамп прервал беседу с премьером Ирландии, чтобы сделать комплимент журналистке

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром прервался, чтобы сделать комплимент журналистке Ирландского радио и телевидения (RTE). Журналистка разместила видеозапись разговора в Овальном кабинете Белого дома на своей странице в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"А вы откуда? Подойдите-ка сюда", - обратился Трамп к журналистке Катрине Пэрри. "У нас тут столько прекрасных представителей ирландской прессы. Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь вы ее там не обижаете!" - сказал он по телефону Варадкару.

Как сообщило во вторник агентство Reuters, Трамп и Варадкар во время разговора обсудили, в частности, Brexit и вопросы миграции.

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji