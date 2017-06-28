Левон Аронян стартует на турнире Grand Chess Tour в Лёвене
11:47, 28 Июнь, 2017
Левон Аронян стартует на турнире Grand Chess Tour в Лёвене. Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграет с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном в первом туре второго этапа Grand Chess Tour, который стартует в среду в Лёвене (Бельгия).
Как передает «Арменпресс», 10 гроссмейстеров с 28 июня по 2 июля сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.
В турнире в Левене участвуют также Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Василий Иванчук (Украина), Ян Непомнящий (Россия) и Баадур Джобава (Грузия).