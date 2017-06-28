Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала Vanity Fair. Фотографию беременная спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram во вторник, 27 июня.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, номер с Уильямс на обложке выйдет в августе. На страницу 35-летней спортсменки в социальной сети подписаны более шести миллионов пользователей. Снимок набрал более 85 тысяч лайков.

Уильямс объявила о беременности 19 апреля. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует продолжить спортивную карьеру.