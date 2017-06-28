Судьбоносная встреча в Риме: Серена Уильямс рассказала историю своей любви с Алексисом Оганяном

Августовский номер издания Vanity Fair выйдет в свет с фотоснимками известной теннисистки Серены Уильямс, которая ожидает ребенка от основателя соцсети Reddit Алексиса Оганяна. Как передает «Арменпресс», там же будет напечатана история их любви.

Cтатья журнала Vanity Fair также рассказывает, как Алексис и Серена начали встречаться в 2015 году.

Предприниматель предложил ей руку и сердце в декабре прошлого года за столиком отеля Cavalieri в Италии, - там же, где они познакомились.

Сроки рождения ребенка Серены Уильямс выпадают на осень, а вернуться в профессиональный теннис она планирует уже в январе следующего года.

В конце 2016 года стало известно о помолвке Уильямс с соучредителем новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном. Звезда мирового тенниса узнала, что ждет своего первого ребенка, незадолго до начала Открытого чемпионата Австралии, состоявшегося в январе.

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