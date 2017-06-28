В 2016 году администрации президента Армении было выделено из бюджета на командировки 579 млн драмов, однако в течение года были произведены перераспределения, и в 2016 году администрация президента Армении израсходовала на командировки 663 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения госбюджета 2016 года на совместном заседании постоянных комитетов НС Армении сообщил руководитель администрации президента Армении Армен Геворгян, отвечая на вопрос депутата от блока «Елк» Манэ Тандилян.

«В прошлом было сделано 18 официальных визитов. В 2016 году администрации президента Армении было выделено из бюджета на командировки 579 млн драмов, однако в течение года были произведены перераспределения, и в 2016 году администрация президента Армении израсходовала на командировки 663 млн драмов. что касается затрат на один визит – то у нас таких подсчетов нет, возможно, надо попросиыь Минфин сделать его»,- сказал руководитель администрации президента Армении Армен Геворгян.

Замминистра финансов, главный казначей Армении Атом Джанджугазян сказал, что такие расчеты имеются, есть определенная сумма. В пределах которой следует оплачивать поездки.