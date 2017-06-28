«Мы должны вместе бороться против турецкой политики отрицания»: Эдуард Шармазанов – чешским депутатам

27 июня в честь делегации, возглавляемой вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения – Чехия Э.Шармазановым, от имени председателя группы дружбы Чехия – Армения парламента Чешской Республики Робина Бьёниша в Палате депутатов был организован официальный прием. В составе делегации НС – депутаты Г.Меликян и В.Бостанджян. В приеме участвовал также Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Чешской Республике Т.Сейранян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям НС Армении.

25 апреля 2017 г. Палата депутатов парламента Чехии приняла резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян. За активную работу в этом направлении, а также за упрочение чешско-армянских межпарламентских связей вице-спикер НС Э.Шармазанов вручил ряду депутатов палаты Почетную медаль НС РА, Почетную грамоту НС РА и Памятную медаль Председателя НС РА.

На приеме вице-спикер НС выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

“Уважаемый г-н Бьёниш,

уважаемые коллеги!

Принятие резолюции, признающей и осуждающей Геноцид армян, - серьезный шаг в защиту прав человека и против геноцидов. Геноцид армян явился первым в ХХ в. величайшим бедствием для человечества, и признание Чехией геноцида – ответ вашей страны на варварство. Мы восхищены вашим мужеством, тем самым вы предотвращаете новые геноциды. Следует отметить, что Турция за 102 года не изменилась – продолжает свою политики отрицания. Мы должны вместе бороться против турецкой политики отрицания и во имя защиты прав человека”.