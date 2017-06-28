Министр обороны придает важность поддержке со стороны населения в вопросе справедливого проведения летнего призыва

Для МО Армении важно справедливое проведение летнего призыва. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 28-го июня сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

«Прошу нашу общественность быть последовательными в вопросе справедливого проведения летнего призыва. Если вам известны случаи нарушений, сообщайте нам по горячей связи. Мы сделаем все, чтобы проведения летнего призыва было справедливым и прозрачным»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

15-го мая президент Армении Серж Саргсян подписал указ о летнем призыве 2017-го года и о демобилизации. В указе сказано: «Принимаю за основу законы Армении о военной обязанности и о прохождении альтернативной службы, решаю:

В мае-июле 2017 года провести в Армении призыв на обязательную и альтернативную военную службу лиц мужского пола, 18 лет которым исполняется до 30-го июня 2017 года включительно, а также тех граждан, чье право на отсрочку закончилось до 30-го июня 2017 года включительно. Обеспечить организацию и проведение альтернативной трудовой службы. В июне-июле 2017 года провести демобилизацию прошедших обязательную и альтернативную военную службу. Освободить от работы граждан, прошедших альтернативную трудовую службу. Правительству Армении – в 2-недельный срок принять соответствующее решение для обеспечения исполнения сего указа.

6. Сей указ входит в силу на следующий после его опубликования день.».