Власти Венесуэлы подозревают угонщика вертолета в связях с ЦРУ

Вертолет, использованный в столице Венесуэлы для атаки на здание МВД и Верховного суда, угнал полицейский, который подозревается в связях с ЦРУ США. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник министр связи и коммуникаций южноамериканской страны Эрнесто Вильегас.

Вертолет "был украден с военной базы "Ла-Карлота", расположенной в Каракасе", группой сотрудников спецслужб страны, отметил министр. Он уточнил, что угон организовал Оскар Перес - полицейский инспектор, который "находится под следствием в связи с подозрениями в его связях с ЦРУ" и с посольством США в Венесуэле. "Перес также был связан с бывшим министром внутренних дел [Мигелем Родригесом], контакты которого с ЦРУ недавно были публично подтверждены", - указал Вильегас.

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Министр уточнил, что по зданию МВД, на открытой террасе которого находилось около 80 человек, с вертолета было произведено 15 выстрелов. После этого машина направилась в расположение Верховного суда, это здание также "было обстреляно, в него бросили не менее четырех гранат, привезенных из Колумбии и изготовленных в Израиле", отметил Вильегас.



