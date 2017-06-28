Турецкая разведка следит за немецкими депутатами: Die Welt

СНР Турции собирала сведения о немецких политических деятелях, в частности в сферах внутренних и иностранных дел, обороны. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Die Welt.

По сведениям газеты, один из сотрудников криминальной полиции Германии (BKA), в служебных целах, встречался с несколькими депутатами Бундестага, которым он сообщил, что за ними следят агенты турецкой разведки.

Один из сотрудников криминальной полиции Германии (BKA) сказал в беседе с Die Welt, что защита депутатов Бундестага – их конституционная обязанность.

Ранее в немецкой прессе публиковались сведения о действиях турецкой разведки в Германии, на основании этих сведений Федеральная прокуратура начала вести расследование.