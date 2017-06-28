Филиппинцы заинтересовались Арменией: в летние месяцы ожидается рост туристического потока

Филиппинцы заинтересовались Арменией как первой христианской страной. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замначальника Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян. По его словам, 83% из 104-миллионного населения Филиппин являются христианами. «У нас есть такая инициатива - «Паломничество в первую христианскую страну». Думаю, это предложение встретит спрос на рынке международного туризма, так же как и в Филиппинах»,- сказал замначальника Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян.

По его словам, возможно, что вскоре будет решен вопрос прямого рейса между обеими странами. «Филиппинцы заинтересовались Арменией, мы же проводим политику открытого неба, думаю, бизнес должен заинтересоваться»,- сказал замначальника Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян.

По его словам, недавно он принимал участие в конференции «Всемирной организации по туризму», которая проходила в Филиппинах, где обсуждались различные вопросы.

«Недавно мы принимали в Армении представителей 2 известных филиппинских СМИ. Их репортажи уже готовы, скоро в свет выйдут публикация и телерепортаж»,- сказал замначальника Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян.

По его словам, журналисты были впечатлены Арменией.

Как сказал замначальника Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян, в летние месяцы ожидается рост туристического потока.

«Еще в январе-мае мы имели рост туристического потока на 30%. Либерализация визового режима, открытие прямых рейсов сыграют свою роль»,- сказал он.

По его словам, он уверен, что в ближайшие 5 лет достижение цифры в 3 млн туристов является вполне возможным