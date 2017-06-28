Вирус-вымогатель Petya добрался до Азии

Вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry и уже поразивший компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур Европы и США, добрался до Азии. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В результате кибератаки вышла из строя система управления грузопотоком крупнейшего в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P. Moller-Maersk, сообщило министерство транспорта страны. Система не распознает принадлежность грузов.

Есть признаки, что вирус начинает распространяться в Китае, но масштабных сбоев выявлено не было, сказал Чжэн Вэньбинь, главный специалист по защите информации Qihoo 360 Technology Co.

Эксперты вирусной лаборатории ESET во вторник заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины. Эта же страна больше всего пострадала от кибератаки, говорится в отчете. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте.

О кибератаке сообщили и зарубежные компании, в том числе британская рекламная группа WPP, испанское представительство одной из крупнейших в мире юридических компаний DLA Piper и пищевой гигант Mondelez. В числе пострадавших также французский производитель строительных материалов Cie. de Saint-Gobain, фармкомпания Merck & Co. в США и неназванная норвежская компания - ее сообщение цитируют спецслужбы.