Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Анкаре

В одном из ночных клубов в Анкаре неизвестные открыли стрельбу по посетителям. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNN Turk.

Вследствие нападения 5 человек получили ранения. Нападавшие покинули ночной клуб и уехали на машинах.

Полиция ведет расследование.