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Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Анкаре


В одном из ночных клубов в Анкаре неизвестные открыли стрельбу по посетителям. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  CNN Turk.

Вследствие нападения 5 человек получили ранения. Нападавшие покинули ночной клуб и уехали на машинах.

Полиция ведет расследование.

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