Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Анкаре
В одном из ночных клубов в Анкаре неизвестные открыли стрельбу по посетителям. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNN Turk.
Вследствие нападения 5 человек получили ранения. Нападавшие покинули ночной клуб и уехали на машинах.Полиция ведет расследование.
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