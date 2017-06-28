CNN: в масштабной кибератаке были применены разработанные при содействии АНБ США программы

Программные средства, предположительно, разработанные при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США и рассекреченные организаций WikiLeaks, были использованы в масштабной хакерской атаке во вторник. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил телеканал CNN.

Как он отмечает, опрошенные специалисты по информационной безопасности сообщили, что при указанной кибератаке были задействованы программы под названием EternalBlue. Они позволяют злоумышленникам использовать уязвимости в операционной системе Windows. Эти же средства были применены в недавней хакерской атаке с помощью вируса WannaCry. Он поразил в мае этого года компьютеры в 150 странах.

Данные о EternalBlue и других хакерских программах были размещены ранее в этом году на "сайте утечек". Они, как заявили тогда представители WikiLeaks, предположительно, были разработаны при содействии АНБ США и применялись американскими спецслужбами.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру.