Идеи Проханова – фашистские: Авигдор Эскин – о заявлениях российского деятеля

Известный израильский политолог, общественный деятель Авигдор Эскин приехал 27-го июня в Арцах, где встретился с высшими представителями властей и обсудил перспективы сотрудничества.



Как передает «Арменпресс», визит Авигдора Эскина был организован по инициативе проекта Diplomat.am. В Степанакерте Авигдор Эскин встретился с депутатами НС Арцаха, представил политику Израиля в регионе Южного Кавказа и свои концепции по поводу сотрудничества Израиля с Арцахом.

«Во время своего выступления в НС Арцаха Авигдор Эскин подчеркнул, что приехал в Арцах, чтобы поближе познакомиться с народом, поделиться затем в Израиле своими впечатлениями.

«Я приехал сюда не для того, чтобы что-то рассказать, а для того, чтобы чему-то научиться. Армянский народ, давший человечеству многих известных людей, достоин внимания и уважения, его опыт должен быть осмыслен человечеством»,- сказал он.

Отвечая на вопросы депутатов НС Арцаха, политолог представил свои подходы к решению карабахской проблемы, перспектив сотрудничества Израиля с Арцахом, удачный опыт израильской репатриации и пр.

Авигдор Эскин подчеркнул, что визит российского деятеля Александра Проханова в Баку свидетельствует о политике, ведомой Азербайджаном. По его словам, идеи Проханова – фашистские, он является поборником войн, преступлений против человечества, и если Акиев сотрудничает с подобными персонажами, тогда Авигдор Эскин однозначно ратует за независимость Арцаха.

«Проханова даже в РФ сравнивают с некоторыми животными, презирают его, а высшее руководство Азербайджана переживает телячий восторг, когда тот призывает напасть на Арцах и заоевать его»,- сказал Авигдор Эскин.

Авигдор Эскин подчеркнул, что Арцах де-факто и по статусу создал независимую государственность»,- сказано в сообщении проекта Diplomat.am.