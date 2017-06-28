Летом ряд авиакомпаний совершит нерегулярные рейсы по туристическим направлениям

ГУГА РА предоставило некоторым авиакомпаниям разрешение на осуществления нерегулярных рейсов по туристическим направлениям на нынешний сезон. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГУГА РА.

Информация об этих рейсах представлена в расписании, прилагаемом ГУГА РА. Кроме того, рекомендуется обратить внимание и на расписание регулярных рейсов.