Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку

Великобритания готова прибегнуть к нанесению ракетного удара с воздуха, земли и моря в ответ на возможную кибератаку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявил министр обороны страны Майкл Фэллон во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

Он выступил с предупреждением к хакерам, что атака на государственные учреждения и институты Великобритании "может побудить к ответу из любой среды: воздуха, земли, моря и киберпространства".

во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на компании в России и на Украине. По предварительным данным Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений), вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 организаций, среди которых "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International . Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах.





