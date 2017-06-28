В таверне «Старый Эриван» в Ереване возник пожар: сгорело открытое кафе на 7-м этаже. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

«28-го июня, в 08:36, был получен сигнал о том, что в Ереване, по адресу Северный проспект,2, возник пожар, и необходима помощь спасателей.

На место выехали оперативная группа и группа быстрого реагирования, пожарная лестница и 3 боевых расчета.

Пожар был изолирован в 08:57 и потушен в 09:02.

Сгорели открытое кафе на 7-м этаже (около 20 кв м), наружная облицовка лифта, оборудование, обгорели подвесной потолок и 2 телевизора»,- сказано в сообщении.