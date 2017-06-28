Число пользователей Facebook достигло 2 млрд

Число пользователей Facebook во вторник достигло двух миллиардов. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об том сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

"Этим утром сообщество Facebook официально достигло двух миллиардов человек. Мы делаем прогресс, объединяя мир; теперь давайте сделаем его еще ближе. Для меня честь разделить это путешествие с вами", - написал он.

Отметку в миллиард пользователей Facebook переступила в августе 2015 года. На сегодняшний день она является самой популярной социальной сетью в мире.